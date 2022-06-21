Дворцовый мост 22 июня осветит "Свеча памяти"

Также Дворцовый мост в рамках шоу "Поющие мосты" будет разведен под плейлист, приуроченный ко дню начала Великой Отечественной войны.

В ночь с 21 на 22 июня с 01:15 до 04:55 ко Дню памяти и скорби на Дворцовом мосту появится лазерная проекция свечи в рамках акции "Свеча памяти". Проекция подготовлена изданием "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Также Дворцовый мост в рамках шоу "Поющие мосты" будет разведен под плейлист, приуроченный ко дню начала Великой Отечественной войны. Разведение моста начнётся с композиции "Священная война". Также петербуржцы и гости города смогут услышать "На безымянной высоте", "В лесу прифронтовом" и другие композиции.

Также ночью 22 июня на Дворцовой площади молодёжь Петербурга зажжет 50 тысяч свечей в рамках общенациональной акции. Свечи будут гореть до трех часов ночи.

Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)