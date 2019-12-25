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На Дворцовой площади 22 июня выложат картину из 50 тысяч свечей
Сегодня, 14:40
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На Дворцовой площади 22 июня выложат картину из 50 тысяч свечей

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Акцию проведут в память о павших героях Великой Отечественной войны.

В среду, 22 июня, в Петербурге на Дворцовой площади проведут акцию "Огненные картины войны". Проект подготовят ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Волонтеры Победы выложат картину из 50 тыс. свечей. В память о павших героях Великой Отечественной войны флешмоб проведут не только в центре Петербурга, но и на других площадках.

Молодые люди начнут выкладывать изображение из свеч 21 июня в 19:00. Огненную инсталляцию можно будет увидеть с 00:00 до 03:00 ночи.

Ранее на Piter.tv: с начала полевого сезона петербургские поисковики нашли десятки останков бойцов Красной Армии.

Фото: Pexels

Теги: 22 июня, вов, день памяти и скорби
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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