На Дворцовой площади 22 июня выложат картину из 50 тысяч свечей

В среду, 22 июня, в Петербурге на Дворцовой площади проведут акцию "Огненные картины войны". Проект подготовят ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.
Волонтеры Победы выложат картину из 50 тыс. свечей. В память о павших героях Великой Отечественной войны флешмоб проведут не только в центре Петербурга, но и на других площадках.
Молодые люди начнут выкладывать изображение из свеч 21 июня в 19:00. Огненную инсталляцию можно будет увидеть с 00:00 до 03:00 ночи.
Ранее на Piter.tv: с начала полевого сезона петербургские поисковики нашли десятки останков бойцов Красной Армии.
Фото: Pexels
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