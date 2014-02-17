С начала полевого сезона петербургские поисковики нашли останки бойцов Красной Армии

Волонтерам удалось установить личности трех солдат.

С начала полевого сезона по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества петербургские волонтеры нашли тела нескольких десятков солдат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Так, поисковый отряд имени Евгения Ковалева нашел останки бойца в Полежаевском парке. Еще 18 скелетов в поселке Шушары обнаружили представители отряда "Высота". Кроме того, они наткнулись на медальоны военных, по которым удалось установить личности двух бойцов. Ими оказались Иванов Константин Васильевич - уроженец деревни Замошье Ленобласти и Архипов Кузьма Григорьевич из Украинской ССР.

Поисковый отряд "Рубеж-2" тоже провел экспедицию в Московском районе. Волонтеры нашли останки красноармейцев и их личные вещи. По одному из медальонов удалось установить личность солдата Колчина Михаила Андреевича, уроженца деревни Перегрей Осьминского района Ленобласти. Поисковики смогли найти его родственников. Останки еще одного бойца Красной армии были найдены в СНТ "Макаровец".

Отметим, что церемония захоронения состоится этим летом.

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Фото: ВКонтакте / Территория Действия: Вахта Памяти