С начала года в Ленобласти родились 33 двойни

Региональное управление ЗАГС напоминает о возможности зарегистрировать рождение детей на портале Госуслуг.

В Ленинградской области с начала 2024 года было зарегистрировано 33 пары двойняшек. Об этом сообщило региональное управление ЗАГС в пятницу, 22 марта.

Стоит отметить, что в январе 2024 года в Ленобласти появилось 990 новорождённых, в том числе 11 пар двойняшек. В феврале в регионе было зарегистрировано еще 876 мальчиков и девочек, в том числе 15 пар двойняшек.

Управление ЗАГС Ленинградской области напоминает о возможности зарегистрировать рождение детей на портале Госуслуг. Для этого в личном кабинете доступен суперсервис "Рождение ребенка". Таким образом, родителям не требуется посещать органы ЗАГС для регистрации своих малышей. Они могут подать и оформить необходимые документы онлайн.

Ранее мы сообщили о том, что колледжи и техникумы Ленобласти готовятся к приёмной кампании.

Фото: Pxhere