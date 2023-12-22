Колледжи и техникумы Ленобласти готовятся к приёмной кампании

С каждым годом всё больше абитуриентов в регионе выбирают среднее профессиональное образование.

Колледжи и техникумы Ленинградской области готовятся к началу приёмной кампании, которая стартует в июне.

Как сообщили региональном комитете образования, с каждым годом всё больше абитуриентов выбирают среднее профессиональное образование, так как это отличный способ получить востребованную на рынке труда специальность. Уже сейчас можно ознакомиться с доступными вариантами.

Документы для поступления можно предоставить лично, отправить по почте или подать онлайн через "Госуслуги".

Ранее мы сообщили о том, что учения Росгвардии состоялись в Ленобласти.

Фото: Piter.TV