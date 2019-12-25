Двоих петербуржцев осудят за контрабанду наркотиков по почте

Мужчины организовали преступную группу с иностранцами.

Двое жителей Петербурга предстанут перед судом за преступления по трем статьям. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчины обвиняются в контрабанде наркотиков в крупном размере, а также в покушении на сбыт запрещенных веществ в крупном и особо крупном размерах, и все это в составе организованной группы.

Следствие полагает, что обвиняемые создали организованную группу с лицами, живущими на территории иностранного государства. Через международные почтовые отправления злоумышленники осуществляли контрабанду наркотиков, петербуржцы успели получить с 3 по 18 марта 2020 года 11 посылок с 3 килограммами веществ. В марте прошлого года полиция пресекла преступную деятельность, а наркотики изъяли.

Дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении "иностранцев" выделено в отдельное производство.

Ранее мы писали, что мужчина подозревается в краже вазы XVIII века у своей знакомой из Петербурга.

Фото: Piter.TV