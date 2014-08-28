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В части под Петербургом двое солдат были убиты одним выстрелом
Сегодня, 11:51
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В части под Петербургом двое солдат были убиты одним выстрелом

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Трагедия произошла в Громово.

Тела двух военнослужащих — срочника и контрактника — с огнестрельными ранениями обнаружили накануне, 19 апреля, около десяти часов утра в расположении одной из воинских частей в Громово Ленинградской области.

По данным "Фонтанки", проверкой по факту случившегося занимается военное следствие. У одного из них были проблемы в семье и в личной жизни. Рассматривается версия несчастного случая во время перезарядки оружия. 

Ранее Piter.TV сообщал, что школьнице оторвало палец на уроке физкультуры в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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