В Мурино компания попыталась убить мужчину ударом строительным брусом

Во Всеволожском районе Ленинградской области двое чуть не убили уроженца Сыктывкара. Такие страсти кипят в Мурино.

Днем в понедельник, 24 июля, в отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним с огромным количеством различных травм головы поступил 24-летний уроженец Сыктывкара.

Как стало известно Piter.TV, ночью следующего дня, 25 июля, правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления в отношении потерпевшего. Они в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с незнакомой компанией в Мурино.

Из-за ссоры один из подозреваемых взял кусок обломанного строительного бруса и с размаху нанес удар в область головы потерпевшему, после чего тот потерял сознание и упал на асфальт.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Фото: Piter.TV