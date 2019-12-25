Двое молодых людей стреляли в 15-летнего подростка на детской площадке в Разметелево

Пострадавший подросток после оказания первой медицинской помощи был отпущен.

В Ленобласти полиция задержала двоих товарищей, стрелявших в подростка на детской площадке. Об этом рассказали в МВД.

В ночь на 22 августа в полицию поступило сообщение от 38-летней жительницы Всеволожского района о том, что неизвестные избили и стреляли из пневматического пистолета в её сына.

Полицейскими было установлено, что 22 августа около полуночи на детской площадке по Виркинскому переулку в поселке Разметелево трое неизвестных в результате внезапно возникшего конфликта выстрелили из пневматического пистолета в 15-летнего подростка и с места происшествия скрылись. Пострадавший подросток после оказания первой медицинской помощи был отпущен.

Через несколько часов в поселке Разметелево по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции были задержаны двое молодых людей, 17 и 18 лет. Оба нигде не учатся и не работают. Молодые люди были опрошены, а информация передана в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржец стрелял в собственную мать из пневматического пистолета.

Фото: Piter.tv