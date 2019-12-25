Движение троллейбусов по Дворцовому мосту приостановят на 2 часа

В Северной столице начинают готовиться к проведению "Алых Парусов".

Движение троллейбусов по Дворцовому мосту перекроют ночью 13 июня. Об этом предупредили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Они не будут ходить по мосту 13 июня с 00:50 до 02:50. Это связано с подготовкой к празднику выпускников Алые Паруса. Он намечен на 24-25 июня. Как накануне сообщили в Смольном, "формат праздника и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемиологической обстановки".

Ранее Piter.tv опубликовал видео, как бриг "Россия" пришвартовался к дамбе в Петербурге для участия в "Алых парусах".

Фото: Мостотрест