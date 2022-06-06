Бриг "Россия" пришвартовался к дамбе в Петербурге для участия в "Алых парусах"

Бриг "Россия", который участвует в празднике выпускников "Алые Паруса", пришвартовался у петербургской дамбы под Кронштадтом. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений.
Судно находится у технического причала судопропускного сооружения С-1 с сегодняшнего дня, 6 июня. Бриг будет готовиться к участию в празднике. Специалисты смонтируют световое и музыкальное оборудование, проведут тренировочные выходы.
Напомним, "Алые паруса" в этом году пройдут в ночь с 24 на 25 июня. Программа будет посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Возможно, многолетняя традиция будет нарушена, и Иван Ургант не будет ведущим праздника.
Видео: Дирекция Комплекса защитных сооружений
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