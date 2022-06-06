Бриг "Россия" пришвартовался к дамбе в Петербурге для участия в "Алых парусах"

В ночь с 24 на 25 июня он пройдет по Неве.

Бриг "Россия", который участвует в празднике выпускников "Алые Паруса", пришвартовался у петербургской дамбы под Кронштадтом. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений.

Судно находится у технического причала судопропускного сооружения С-1 с сегодняшнего дня, 6 июня. Бриг будет готовиться к участию в празднике. Специалисты смонтируют световое и музыкальное оборудование, проведут тренировочные выходы.

Напомним, "Алые паруса" в этом году пройдут в ночь с 24 на 25 июня. Программа будет посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Возможно, многолетняя традиция будет нарушена, и Иван Ургант не будет ведущим праздника.

Видео: Дирекция Комплекса защитных сооружений