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Бриг "Россия" пришвартовался к дамбе в Петербурге для участия в "Алых парусах"

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В ночь с 24 на 25 июня он пройдет по Неве.

Бриг "Россия", который участвует в празднике выпускников "Алые Паруса", пришвартовался у петербургской дамбы под Кронштадтом. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений.

Судно находится у технического причала  судопропускного сооружения С-1 с сегодняшнего дня, 6 июня. Бриг будет готовиться к участию в празднике. Специалисты смонтируют световое и музыкальное оборудование, проведут тренировочные выходы. 

Напомним, "Алые паруса" в этом году пройдут в ночь с 24 на 25 июня. Программа будет посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Возможно, многолетняя традиция будет нарушена, и Иван Ургант не будет ведущим праздника. 

Видео: Дирекция Комплекса защитных сооружений

Теги: алые паруса, бриг россия, дамба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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