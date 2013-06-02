Движение трамваев по Московскому проспекту приостановят до 11 июня

Причиной остановки является ремонт рельсового полотна.

В Санкт-Петербурге с 01:40 ночи 7 мая до 01:00 утра 11 июня временно прекратится трамвайное сообщение по участку Московского проспекта возле Авиационной улицы. Причиной остановки является ремонт рельсового полотна. Информация предоставлена изданием "Петербургский дневник" со ссылкой на СПб ГУП "Горэлектротранс".

В указанный период движение трамвая маршрута № 29 полностью прекращается. Для пассажиров трамвая № 49 изменится схема движения: отправляясь от конечной остановки "Метро Купчино", трамвай проследует обычным маршрутом до Московского проспекта, далее продолжит путь вдоль проспекта до конечного пункта "Трамвайный парк № 1".

Ранее мы сообщили о том, что у Блокадного трамвая в Петербурге состоялась патриотическая акция в знак уважения героическим усилиям ленинградских водителей трамваев, которые в тяжелые времена блокады Ленинграда бесстрашно выполняли свою работу, обеспечивая жизнедеятельность осаждённого города, невзирая на непрерывные бомбардировки и артобстрелы немецко-фашистской авиации..

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)