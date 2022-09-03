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С 30 июля изменяется движение по дамбе в Кронштадте
Сегодня, 22:28
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С 30 июля изменяется движение по дамбе в Кронштадте

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Это связано с ремонтными работами.

Движение по транспортной развязке Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга и Кронштадтского шоссе ограничат. Об этом рассказали в пресс-службе дамбы 29 июля. 

Отмечается, что из-за продолжения работ по реконструкции развязки c 30 июля движение транспорта переведут на новое пролетное строение – по одной полосе в каждом направлении.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств соблюдать скоростной режим, следить за временными дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: у развязки с Софийской улицей на КАД перекроют две полосы движения из-за ремонтных работ. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга

Теги: кронштадтское шоссе, петербургская дамба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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