С 30 июля изменяется движение по дамбе в Кронштадте

Это связано с ремонтными работами.

Движение по транспортной развязке Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга и Кронштадтского шоссе ограничат. Об этом рассказали в пресс-службе дамбы 29 июля.

Отмечается, что из-за продолжения работ по реконструкции развязки c 30 июля движение транспорта переведут на новое пролетное строение – по одной полосе в каждом направлении.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств соблюдать скоростной режим, следить за временными дорожными знаками, разметкой и ограждениями. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: у развязки с Софийской улицей на КАД перекроют две полосы движения из-за ремонтных работ.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга