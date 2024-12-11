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Схема движения по развязке КАД Петербурга и Кронштадтского шоссе изменяется
Сегодня, 9:49
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Схема движения по развязке КАД Петербурга и Кронштадтского шоссе изменяется

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Пройдут работы по реконструкции транспортной развязки.

С 30 января изменяется схема движения по развязке Кольцевой автодороги Петербурга и Кронштадтского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы. 

Так, в рамках проведения работ по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе поменяется схема движения с внешнего кольца КАД на Кронштадтское шоссе и выезда с Кронштадтского шоссе на внешнее кольцо КАД в сторону Ломоносова и форта Шанц.

Схема организации дорожного движения предусматривает кольцевое пересечение проездов развязки. При выборе направления движения необходимо руководствоваться правилами кругового дорожного движения, информационными знаками. 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Ранее на Piter.TV: из-за ремонтных работ перекрыт съезд с КАД Петербурга на Сосновый Бор. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: кад петербурга, кронштадтское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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