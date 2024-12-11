Из-за ремонтных работ перекрыт съезд с КАД Петербурга на Сосновый Бор

Съезд с Кольцевой автодороги Петербурга на Сосновый Бор полностью перекрыли 27 января. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы.
Отмечается, что перекрытие связано с ремонтом бордюрного ограждения.
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств при планировании маршрута следования учитывать вводимые ограничения.
Пресс-служба петербургской дамбы
Ранее на Piter.TV: в четырех районах Северной столицы с 27-29 января ограничат и запретят движение.
Фото: пресс-служба КЗС Петербурга; "Яндекс.Карты"
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