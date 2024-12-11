Из-за ремонтных работ перекрыт съезд с КАД Петербурга на Сосновый Бор

Идет ремонт бордюрного ограждения.

Съезд с Кольцевой автодороги Петербурга на Сосновый Бор полностью перекрыли 27 января. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы.

Отмечается, что перекрытие связано с ремонтом бордюрного ограждения.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств при планировании маршрута следования учитывать вводимые ограничения. Пресс-служба петербургской дамбы

Ранее на Piter.TV: в четырех районах Северной столицы с 27-29 января ограничат и запретят движение.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга; "Яндекс.Карты"