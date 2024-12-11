  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за ремонтных работ перекрыт съезд с КАД Петербурга на Сосновый Бор
Сегодня, 12:40
121
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из-за ремонтных работ перекрыт съезд с КАД Петербурга на Сосновый Бор

0 0

Идет ремонт бордюрного ограждения.

Съезд с Кольцевой автодороги Петербурга на Сосновый Бор полностью перекрыли 27 января. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы. 

Отмечается, что перекрытие связано с ремонтом бордюрного ограждения.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств при планировании маршрута следования учитывать вводимые ограничения. 

Пресс-служба петербургской дамбы

Ранее на Piter.TV: в четырех районах Северной столицы с 27-29 января ограничат и запретят движение. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга; "Яндекс.Карты" 

Теги: дамба, кад петербурга, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии