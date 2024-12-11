В четырех районах Петербурга с 27-29 января ограничат и запретят движение

Меры коснутся Красногвардейского, Невского, Петроградского и Фрунзенского районов.

В четырех районах Петербурга ограничат и запретят движение транспорта с 27, 28 и 29 января, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Красногвардейском районе с 29 января по 29 марта пройдут работы по реконструкции водопровода, поэтому закроют движение по боковому проезду Пискаревского проспекта у дома 24А по улице Маршала Тухачевского.

А с 29 января по 27 февраля по этой же причине перекроют движение по боковому проезду Пискаревского проспекта от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов с ограничением проезда около дома 9к1 по Пискаревскому проспекту.

В Невском районе будут размещать временное ограждение, поэтому затруднится движение 28 января по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Крыленко. Также на этом же участке закроют проезд с 29 января по 2 февраля (в ночное время – с 00:00 до 05:30).

В Петроградском районе из-за работ по размещению временного ограждения с 29 января по 11 февраля затруднится движение по Аптекарской набережной у дома 3Б по Инструментальной улице.

Во Фрунзенском районе с 27 января по 7 марта в связи с прокладкой инженерных сетей ограничивается проезд по Боровой улице от набережной Обводного канала до Черниговской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что на ЗСД 27 января возможны ограничения движения.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга