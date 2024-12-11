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В четырех районах Петербурга с 27-29 января ограничат и запретят движение
Сегодня, 10:59
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В четырех районах Петербурга с 27-29 января ограничат и запретят движение

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Меры коснутся Красногвардейского, Невского, Петроградского и Фрунзенского районов.

В четырех районах Петербурга ограничат и запретят движение транспорта с 27, 28 и 29 января, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города. 

В Красногвардейском районе с 29 января по 29 марта пройдут работы по реконструкции водопровода, поэтому закроют движение по боковому проезду Пискаревского проспекта у дома 24А по улице Маршала Тухачевского. 

А с 29 января по 27 февраля по этой же причине перекроют движение по боковому проезду Пискаревского проспекта от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов с ограничением проезда около дома 9к1 по Пискаревскому проспекту. 

В Невском районе будут размещать временное ограждение, поэтому затруднится движение 28 января по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Крыленко. Также на этом же участке закроют проезд с 29 января по 2 февраля (в ночное время – с 00:00 до 05:30). 

В Петроградском районе из-за работ по размещению временного ограждения с 29 января по 11 февраля затруднится движение по Аптекарской набережной у дома 3Б по Инструментальной улице. 

Во Фрунзенском районе с 27 января по 7 марта в связи с прокладкой инженерных сетей ограничивается проезд по Боровой улице от набережной Обводного канала до Черниговской улицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что на ЗСД 27 января возможны ограничения движения. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати петербурга, ограничения для транспорта, перекрытие проезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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