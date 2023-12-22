На КАД в Кронштадте восстановлено движение после ДТП

На дороге столкнулись грузовой фургон и тягач с полуприцепом.

В Кронштадте на КАД сегодня, 29 мая, произошло ДТП. В результате случившегося на дороге случился затор. Сейчас движение восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Уточняется, что на дороге столкнулись грузовой фургон и тягач с полуприцепом, груженный песком. В аварии пострадал один человек. Его доставили в больницу.

На данный момент движение автотранспорта восстановлено. Выясняются все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Кушелевской дороге полуторагодовалая девочка отравилась автомобильным ароматизатором.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"