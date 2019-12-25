На участке "оранжевой" линии метрополитена Петербурга временно не ходят поезда

Поезда не ходят от "Площади Александра Невского" до "Спасской".

Утром 24 мая на оранжевой линии петербургского метрополитена ограничили движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Поезда временно не ходят от станции "Площадь Александра Невского" до "Спасской". С 09:18 можно доехать только от "Улицы Дыбенко" до "Площади Александра Невского". Дело в том, что на "Площади Александра Невского" пассажир упал на пути. О его состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина надругался над 13-летним подростком в метро. По словам мамы потерпевшего, это произошло в перегоне между станциями метро "Гостиный двор" и "Василеостровская".

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