Движение на фиолетовой линии петербургского метро восстановлено

Проблема была оперативно решена.

Движение поездов по "фиолетовой" линии метро приостанавливали менее чем на 15 минут. Об инциденте сообщила пресс-служба городской подземки.

Неисправный состав остановил движение на станции "Дунайская" в 07:47. Поезда временно перестали курсировать от "Шушар" до "Международной". В 08:06 пресс-служба сообщила о том, что движение по линии осуществляется в штатном режиме.

Ранее стало известно о том, что власти Петербурга перераспределили средства, выделенные на строительство метро. Дополнительное финансирование получил вестибюль станции "Технологический институт-1", который пока не открыли после капитального ремонта.

Фото: Piter.tv