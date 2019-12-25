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Движение на фиолетовой линии петербургского метро восстановлено
Сегодня, 9:15
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Движение на фиолетовой линии петербургского метро восстановлено

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Проблема была оперативно решена.

Движение поездов по "фиолетовой" линии метро приостанавливали менее чем на 15 минут. Об инциденте сообщила пресс-служба городской подземки.

Неисправный состав остановил движение на станции "Дунайская" в 07:47. Поезда временно перестали курсировать от "Шушар" до "Международной". В 08:06 пресс-служба сообщила о том, что движение по линии осуществляется в штатном режиме. 

Ранее стало известно о том, что власти Петербурга перераспределили средства, выделенные на строительство метро. Дополнительное финансирование получил вестибюль станции "Технологический институт-1", который пока не открыли после капитального ремонта.  

Фото: Piter.tv

Теги: метро, фиолетовая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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