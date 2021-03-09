Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат

На непродолжительное время движение будет останавливаться.

В тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга временно введут ограничения движения. На дамбе будут вести регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

На 7-10 минут могут полностью останавливать движение для ввода и вывода подъемной техники.

На внешнем кольце работы будут идти с 10 по 14 октября, на внутреннем кольце — с 17 по 21 октября.

Водителям приносят извинения за временные неудобства. Их просят следить за сообщениями на информационном табло, обращать внимание на знаки и разметку.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина предстанет перед судом за ДТП на дамбе.

Фото: Дирекция КЗС