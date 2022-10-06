Мужчина предстанет перед судом за ДТП на дамбе

Он повредил дорогостоящее оборудование.

Водителя грузового тягача будут судить за порчу имущества Комплекса защитных сооружений Петербурга. ДТП произошло на дамбе 3-го ноября 2021 года.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, ведомство Кронштадтского района утвердило обвинительное заключение в отношении 52-летнего мужчины по статье "Приведении в негодность путей сообщения". Водитель, управляя грузовым тягачом, въехал в тоннель дамбы и повредил средства сигнализации и транспортное оборудование. Дело в том, что у машины были слишком большие габариты, они выходили за пределы разрешенных. Высота грузовика составляла 4,86 метров при допустимых 4,5 метрах.

Ущерб КЗС составил 1,4 млн рублей.

Как ранее писал Piter.tv, после случившегося мужчина решил скрыться с места.

Видео: прокуратура СПб