Видео: водители грузовиков повредили оборудование дамбы на 24 млн рублей

После того, как мужчин поймали, они закрылись в кабине и не хотели разговаривать с силовиками.

Пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений опубликовала видео с ДТП на дамбе, из-за которого вчера перекрывали дорогу. Причиной тому стало негабаритное "Вольво".

Когда транспортное средство въехало в тоннель 3-го ноября, сработала система определения негабаритных транспортных средств. Дело в том, что высота грузовика составляла 4,86 метров при допустимых 4,5 метрах. Следом за ним остановили "Мерседес", который также нарушил правила. Водители были вынуждены дожидаться сотрудников ДПС.

Мужчина, который находился за рулем "Мерседеса", решил проигнорировать требование и поехал дальше. Далеко он не уехал, так как повредил оборудование. За ним организовали преследование. Машина уехала в сторону Кронштадта. Водитель "Вольво" решил последовать его примеру и тоже скрылся.

Из-за негабаритных машин были разбиты реверсивные светофоры, камеры видеонаблюдения и другие элементы технологических систем. Так как была угроза обрушения повисших конструкций, движение пришлось остановить. Работы велись в течение получаса, а движение было перекрыто 1 час 24 минуты.

Водители причинили ущерб Комплексу защитных сооружений на сумму около 24 млн рублей. Вскоре их поймали в Кронштадте. Мужчины отказывались разговаривать с силовиками.

Видео: Instagram / @dambaspb_kzs