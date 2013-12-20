Из-за негабаритной машины на дамбе приостанавливали движение

При неизвестных обстоятельствах машина повредила оборудование комплекса защитных сооружений.

Вечером 3-го ноября "негабаритное транспортное средство" повредило оборудование петербургской дамбы. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружения.

Инцидент произошел в седьмом часу вечера, когда машина ехала в тоннеле транспортного отсека Невской стороны. Из-за повреждения движение автомобилей пришлось остановить. На месте происшествия работали представители экстренных служб.

На данный момент, судя по данным "Яндекс.Карт", проблему удалось разрешить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд по КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе полностью перекроют.

Фото: Instagram /@dambaspb_kzs