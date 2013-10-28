Проезд по КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе полностью перекроют

Мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе полностью перекроют движение по внутреннему и внешнему кольцу. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать в ночь с 6 на 7 ноября с 02:30 до 02:50. На участке будут демонтировать воздушную линию электропередач. Заказчиком работ выступает ПАО "Россети Ленэнерго", а вести их будет ООО "Селена Монтаж". В целях безопасности движение придется приостановить.

Отмечается, что работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения.

Ранее Piter.TV показал, как BMW хотел проскочить на КАД у Дачного между машинами, но спровоцировал массовое ДТП.

Фото: "ЯндексюКарты"