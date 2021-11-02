  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:32
221
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: BMW хотел проскочить на КАД у Дачного между машинами, но спровоцировал массовое ДТП

0 0

Водителя занесло, и он "прокатился" по всем полосам кольцевой автодороги.

Момент массового ДТП на КАД на юге Петербурга попал на видео. Кадры с видеорегистратора водитель опубликованы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

Авария произошла днем 1 ноября на внутреннем кольце перед съездом на Дачный проспекте. Водитель BMW решил резко проскочить между машинами, но в итоге иномарку занесло, и она сделала дугу по проезжей части. Из-за неудачного маневра пострадали как минимум четыре машины, в том числе фура. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV показал, как иномарка протаранила крыльцо магазина бытовой техники в Сестрорецке. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, кад, массовое дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
swfrooo123
Сегодня 9:38

Деби..л..другого слова нет.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии