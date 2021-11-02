Видео: BMW хотел проскочить на КАД у Дачного между машинами, но спровоцировал массовое ДТП

Водителя занесло, и он "прокатился" по всем полосам кольцевой автодороги.

Момент массового ДТП на КАД на юге Петербурга попал на видео. Кадры с видеорегистратора водитель опубликованы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

Авария произошла днем 1 ноября на внутреннем кольце перед съездом на Дачный проспекте. Водитель BMW решил резко проскочить между машинами, но в итоге иномарку занесло, и она сделала дугу по проезжей части. Из-за неудачного маневра пострадали как минимум четыре машины, в том числе фура. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV показал, как иномарка протаранила крыльцо магазина бытовой техники в Сестрорецке.

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