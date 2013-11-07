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Иномарка протаранила крыльцо магазина бытовой техники в Сестрорецке
Сегодня, 16:26
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Иномарка протаранила крыльцо магазина бытовой техники в Сестрорецке

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Вероятно, водитель перепутал положение селектора АКПП.

Днем в понедельник, 1 ноября, на улице Токарева в Сестрорецке произошло ДТП, сообщил "Мегаполис".

Владелец "БМВ", по всей видимости, перепутал положение селектора АКПП и выбрал "Вперед", вместо "Назад". На предоставленном изданием фото видно, как бетонные ступени крыльца "промялись" под машиной. Во сколько обойдется ремонт, неизвестно. 

В здании находятся магазин бытовой техники и ЖКС Курортного района. 

По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, дтп, протаранила крыльцо
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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