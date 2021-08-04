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Видео: две иномарки снесли светофор на улице Коллонтай

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Машины заблокировали две полосы для движения.

Две легковушки столкнулись на улице Коллонтай в Невском районе и снесли светофор. Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП.

Инцидент произошел вечером 3-го августа в районе дома №1. Пешеходам вот-вот должен был загореться зеленый, когда машины вылетели на пешеходный переход. К счастью, других участников дорожного движения они не задели. Один столб со светофором и дорожным знаком покосился, другой смог выстоять.

На место приезжала карета скорой помощи, однако информация о пострадавших неизвестна. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах водитель Kia Sportage сбил четырёхлетнего мальчика. 

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, пешеходный переход, светофор
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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