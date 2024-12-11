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В квартире на улице Осипенко обнаружили два трупа
Сегодня, 8:42
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В квартире на улице Осипенко обнаружили два трупа

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Погибли пенсионерка и ее сын.

В Красногвардейском районе Петербурга обнаружили два трупа. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Правоохранителям 4 февраля от женщины поступила информация о том, что ее родственники не выходят на связь, а из квартиры в доме на улице Осипенко идет трупный запах. После вскрытия дверей нашли тела 87-летней пенсионерки и ее 65-летнего сына, на них не зафиксировали внешних признаков насильственной смерти. 

Трупы направили в морг. Все обстоятельства выясняет полиция. 

Ранее на Piter.TV: на стройке под Петербургом нашли тело рабочего. 

Фото: Piter.TV

Теги: нашли тела, улица осипенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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