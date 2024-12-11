В квартире на улице Осипенко обнаружили два трупа

Погибли пенсионерка и ее сын.

В Красногвардейском районе Петербурга обнаружили два трупа. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Правоохранителям 4 февраля от женщины поступила информация о том, что ее родственники не выходят на связь, а из квартиры в доме на улице Осипенко идет трупный запах. После вскрытия дверей нашли тела 87-летней пенсионерки и ее 65-летнего сына, на них не зафиксировали внешних признаков насильственной смерти.

Трупы направили в морг. Все обстоятельства выясняет полиция.

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Фото: Piter.TV