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В детсаду на Осипенко девочка получила разрыв селезенки во время прогулки
Сегодня, 11:01
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В детсаду на Осипенко девочка получила разрыв селезенки во время прогулки

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Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию.

В детском саду на улице Осипенко в Красногвардейском районе Петербурга трехлетняя девочка получила серьезные травмы во время прогулки. Об этом пишет 23 июля tg-канал "Mash на Мойке". 

Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию, у нее произошло кровоизлияние в брюшную полость. Состояние малышки оценили как тяжелое. 

Как сообщила заведующая учреждения, девочка неудачно налегла на края горки. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что две девочки выпали из окон в Выборге и Тихвине и выжили. 

Фото: Piter.TV 

Теги: травмирование ребенка, улица осипенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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