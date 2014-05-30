В детсаду на Осипенко девочка получила разрыв селезенки во время прогулки

Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию.

В детском саду на улице Осипенко в Красногвардейском районе Петербурга трехлетняя девочка получила серьезные травмы во время прогулки. Об этом пишет 23 июля tg-канал "Mash на Мойке".

Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию, у нее произошло кровоизлияние в брюшную полость. Состояние малышки оценили как тяжелое.

Как сообщила заведующая учреждения, девочка неудачно налегла на края горки. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что две девочки выпали из окон в Выборге и Тихвине и выжили.

Фото: Piter.TV