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На стройке под Петербургом нашли тело рабочего
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На стройке под Петербургом нашли тело рабочего

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Погибший разнорабочий лежал на 16 этаже строящегося дома.

На стройке во Всеволожском районе Ленобласти нашли тело рабочего-мигранта. Об этом 3 февраля пишет 47news. 

Предварительно, труп 23-летнего приезжего обнаружили на улице Тюльпанов в Янино. Погибший разнорабочий лежал на 16 этаже строящегося дома. Уточняется, что официальной регистрации у него не было. 

Тело направлено в морг для установления точной причины смерти. Проверку по факту случившегося проводят следователи. 

Ранее мы рассказывали о том, что человеческие останки обнаружили в Гатчине. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погиб рабочий, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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