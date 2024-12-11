На стройке под Петербургом нашли тело рабочего

На стройке во Всеволожском районе Ленобласти нашли тело рабочего-мигранта. Об этом 3 февраля пишет 47news.
Предварительно, труп 23-летнего приезжего обнаружили на улице Тюльпанов в Янино. Погибший разнорабочий лежал на 16 этаже строящегося дома. Уточняется, что официальной регистрации у него не было.
Тело направлено в морг для установления точной причины смерти. Проверку по факту случившегося проводят следователи.
Ранее мы рассказывали о том, что человеческие останки обнаружили в Гатчине.
Фото: Piter.TV
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