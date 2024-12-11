На стройке под Петербургом нашли тело рабочего

Погибший разнорабочий лежал на 16 этаже строящегося дома.

На стройке во Всеволожском районе Ленобласти нашли тело рабочего-мигранта. Об этом 3 февраля пишет 47news.

Предварительно, труп 23-летнего приезжего обнаружили на улице Тюльпанов в Янино. Погибший разнорабочий лежал на 16 этаже строящегося дома. Уточняется, что официальной регистрации у него не было.

Тело направлено в морг для установления точной причины смерти. Проверку по факту случившегося проводят следователи.

Ранее мы рассказывали о том, что человеческие останки обнаружили в Гатчине.

Фото: Piter.TV