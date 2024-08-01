Показываем, как выглядят новые детские сады в Калининском районе

В трехэтажных дошкольных образовательных учреждениях созданы все условия для развития и удобства детей разного возраста.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Петербурга завершено строительство двух детских садов в Калининском районе. Дошкольные образовательные учреждения рассчитаны на 200 мест каждый, уточнили на портале "Строительный Петербург".

В трехэтажных дошкольных образовательных учреждениях созданы все условия для развития и удобства детей разного возраста. Оба садика обустроены по современным стандартам, включая бассейн, спортивный и музыкальный залы.

На прилегающей территории в игровой зоне установлены тематические площадки для прогулок, теневые навесы и оборудование для физкультуры.

Всего в Петербурге за пять лет построят 400 социальных объектов. Сейчас в строительстве в Северной столице находятся более 70 школ и 80 детских садов. Они будут введены в этом и 2025 году.

Видео: портал "Строительный Петербург"