В Петербурге за 5 лет построят 400 соцобъектов

Сейчас в строительстве в Северной столице находятся порядка 70 школ и 80 детских садов.

Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о планах строительства социальных объектов в Северной столице.

Была поставлена задача – ликвидировать дефицит социальных объектов, поскольку это важнейшая проблема для города. И могу сказать, что у нас в целом в этом году будет за пять лет построено 400 социальных объектов. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству

Как отметил портал "Строительный Петербург", всего сейчас в строительстве в Северной столице находятся порядка 70 школ и 80 детских садов. Они будут сданы в этом и следующем году.

Ранее на Пулковском шоссе построили школу для начальных классов.

Фото: портал "Строительный Петербург"