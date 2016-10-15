В Петербурге за 5 лет построят 400 соцобъектов

Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о планах строительства социальных объектов в Северной столице.
Была поставлена задача – ликвидировать дефицит социальных объектов, поскольку это важнейшая проблема для города. И могу сказать, что у нас в целом в этом году будет за пять лет построено 400 социальных объектов.
Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству
Как отметил портал "Строительный Петербург", всего сейчас в строительстве в Северной столице находятся порядка 70 школ и 80 детских садов. Они будут сданы в этом и следующем году.
Ранее на Пулковском шоссе построили школу для начальных классов.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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