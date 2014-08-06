Два национальных турмаршрута в Петербурге стали доступны для людей с инвалидностью

Маршруты "Петр Первый — от первого камня до современности" и "Новая туристская география" полностью адаптированы для инклюзивных путешественников.

Два национальных туристических маршрута в Санкт-Петербурге стали полностью доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в эфире радиоклуба "На Карповке" сообщил председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Маршрут "Петр Первый – от первого камня до современности" и "Новая туристская география" полностью проработаны туристическими компаниями для людей с разными проблемами. Маршрут по Петру Первому довольно большой, там много объектов. И теперь все они адаптированы для инклюзивных путешественников. Евгений Панкевич, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

По словам главы комитета, в городе продолжается системная работа по адаптации культурной инфраструктуры. Сейчас в Петербурге около 20 отелей готовы принимать инклюзивных туристов, причем один из них может одновременно разместить 20 колясочников. Вся информация об инклюзивных маршрутах и доступных объектах размещена на официальном туристическом портале Visit Peterburg. Работа по адаптации туристической инфраструктуры Петербурга для людей с инвалидностью ведется в рамках реализации государственной программы "Доступная среда".

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург стал вторым по популярности городом России для новогодних соло-путешествий.

Фото: Piter.TV