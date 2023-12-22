Два города-побратима в Лаосе появятся у Петербурга

Правительство Северной столицы намерено укрепить сотрудничество с Лаосом.

Правительство Северной столицы намерено укрепить сотрудничество с Лаосом. Петербург выступил с инициативой заключить соглашение о побратимских связях с администрациями лаосской столицы Вьентьяна и крупного города Луангпрабанга, сообщает пресс-служба Смольного.

В этом году в Вьентьяне планируется открыть информационно-деловой центр Петербурга. Также рассматривается возможность расширения сотрудничества между Центром специализированных видов медицинской помощи Петербурга (онкологическим) и медицинскими учреждениями Лаоса.

Кроме того, университет им. Герцена и Лаосский национальный университет планируют создать центры изучения и преподавания русского языка в Лаосе.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская гимназия будет сотрудничать со школой Туниса.

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