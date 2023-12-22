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На перекрестке Дунайского и Космонавтов столкнулись два автомобиля
Сегодня, 14:15
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На перекрестке Дунайского и Космонавтов столкнулись два автомобиля

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Водитель иномарки "Мерседес" скрылся с места аварии, задев подошедшего к нему мужчину.

В Московском районе в понедельник, 22 января, произошло ДТП. На перекрестке Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов столкнулись "Мерседес" и "Лада Гранта". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти. 

Машины не поделили дорогу этим утром. Водитель отечественного авто решил подойти к водителю иномарки, чтобы обсудить случившееся, но второй участник ДТП оперативно скрылся, задев подошедшего мужчину.

Пострадавшему водителю "Лады" понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают второго участника ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы писали, что на Московском шоссе собралась пробка из-за перевернувшегося автовоза.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп на юге спб, дунайский проспект, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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