На Московском шоссе собралась пробка из-за перевернувшегося автовоза

Перед въездом на платную трассу М-11 по неизвестным причинам грузовик выехал на обочину и опрокинулся на бок.

В понедельник, 22 января, в Пушкинском районе Петербурга было зафиксировано ДТП с автовозом. Информация об этом появилась в соцсетях.

Инцидент случился рано утром на Московском шоссе. Согласно информации свидетелей, автовоз двигался по полосе в направлении города. Перед въездом на платную трассу М-11 по неизвестным причинам грузовик выехал на обочину и опрокинулся на бок.

Один из автомобилей, находившихся на платформе, также рухнул на проезжую часть. Его кузов получил серьезные повреждения. Водитель автовоза не пострадал, однако на участке образовались огромные пробки.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Ветеранов юноша попал под колеса автобуса.

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