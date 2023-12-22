На проспекте Ветеранов юноша попал под колеса автобуса

Подросток получил серьезные травмы.

Подросток угодил под колеса рейсового автобуса. Авария произошла 21 января на юго-западе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Юноша перебегал дорогу на проспекте Ветеранов у дома № 108. Школьник переходил проезжую часть на красный свет. Автобус №650 сбил 16-летнего молодого человека.

Школьник получил серьезные травмы. Пострадавший попал в больницу. Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 9-летний мальчик получил компрессионный перелом во время катания на ватрушке.

Фото: Piter.tv