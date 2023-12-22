Легковушка вылетела на бордюр во время тройного ДТП на Витебском проспекте

Утром на пересечении Витебского проспекта и Заставской улицы произошло тройное ДТП, которое затруднило проезд. Об этом сообщил читатель Piter.tv.
Утром 30 января дорогу не поделили Geely Coolray, Renault Duster и Škoda Yeti. Последний из автомобилей из-за столкновения вынесло на бордюр. Что стало причиной аварии, не известно.
На момент съемки на месте не было экстренных служб. На месте собралась небольшая пробка.
Ранее на Piter.tv: Hyundai сбил несовершеннолетнюю на Пулковском шоссе.
Видео: Piter.tv
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