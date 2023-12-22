Hyundai сбил несовершеннолетнюю на Пулковском шоссе

На регулируемом пешеходном переходе машина наехала на 16-летнюю учащуюся первого курса, которая пересекала проезжую часть по запрещающему сигналу светофора.

Утром в понедельник, 29 января, на Пулковском шоссе произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, решившая перейти дорогу на "красный". Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 28-летний гражданин сопредельной республики, управляя Hyundai Solaris, двигался по Пулковскому шоссе от Дунайского проспекта в сторону площади Победы. На регулируемом пешеходном переходе машина наехала на 16-летнюю учащуюся первого курса, которая пересекала проезжую часть по запрещающему сигналу светофора.

В результате ДТП пострадавшая госпитализирована с поверхностной травмой волосистой части головы, гематомой в области локтевого сустава, в состоянии средней степени тяжести. Водитель доставлен в отдел полиции, в его отношении составлен административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские проводят проверку после ДТП на Савушкина.

Фото: Telegram / dorogi_lo