Легковушка улетела в кювет по дороге из Шлиссельбурга в Кировск

За рулем автомобиля находилась выпившая девушка.

В ночь на воскресенье, 12 сентября, Mitsubishi угодила в кювет по дороге из Шлиссельбурга в Кировск. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что авария произошла около 23:35 вечера. За рулем иномарки сидела девушка в состоянии алкогольного опьянения. Автоледи во время ДТП не пострадала и даже пыталась самостоятельно решить проблему с автомобилем, но выехать из кювета не вышло.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Коллонтай полиция привела водителя на место аварии после попытки скрыться.

Фото: Piter.tv