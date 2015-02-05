На улице Коллонтай полиция привела водителя на место аварии после попытки скрыться

В ночь на воскресенье, 12 сентября, в Невском районе Петербурга столкнулись две машины. Один из водителей попытался бежать с места аварии, но к ответственности его вернули сотрудники полиции и скорой помощи.
Легковушки врезались на улице Коллонтай. В результате столкновения, по предварительным данным, никто не пострадал. В Сети очевидцы отмечают, что пассажиры свободно смогли покинуть салоны автомобилей.
После ДТП люди выбежали из машины и кричали.
Автор поста в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Приморском проспекте в ДТП мотоциклист сломал ноги.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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