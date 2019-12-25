  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За три дня в Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тыс. аварий
Сегодня, 9:59
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Петербурге и Ленобласти произошло 1084 аварии в период с 13 по 15 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. 

В городе зафиксировано 886 ДТП, из них в 30 пострадали люди. Травмы получили 30 человек (семеро детей), погибли пятеро, в том числе один ребенок. В области случилось 197 происшествий на дороге, в 19 ДТП были пострадавшие. Ранены 22 человека (один ребенок), скончались двое. По всем фактам правоохранителями организованы проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Приморском шоссе погиб водитель Geely. Он двигался от Сестрорецка в сторону Горской, а около дома 216 наехал на машину Haval, которая стояла в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора. Управлявший второй иномаркой госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии