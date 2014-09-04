Прокуратура добилась виновнику массового ДТП в Выборгском районе реального лишения свободы

Обвиняемый скрылся с места происшествия.

Прокуратура Петербурга добилась назначения виновнику ДТП с тяжелыми последствиями наказания в виде реального лишения свободы. Ранее Выборгский районный суд прекратил уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ в связи с примирением сторон, сообщили 2 октября в надзорном ведомстве.

Сторона государственного обвинения подала апелляционную жалобу. Петербургский городской суд удовлетворил ее и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Отмечается, что в марте 2024 года фигурант грубо нарушил ПДД на перекрестке 1-го Муринского и Большого Сампсониевского проспектов, в том числе – превысил скорость и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Это привело к аварии с участием пяти машин и ко множественным травмам у пострадавших, среди них – женщина и ее ребенок. Обвиняемый скрылся с места происшествия.

Суд признал местного жителя виновным по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на год.

Ранее мы рассказывали о том, что на Октябрьской набережной автомобилист перевернулся после попытки обгона.

Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга