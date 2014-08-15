На Октябрьской набережной автомобилист перевернулся после попытки обгона

Пострадавшему помогли другие водители.

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием лихача. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На Октябрьской набережной ночью 1 сентября водитель иномарки RAV перевернулся несколько раз, пытаясь обогнать попутную машину по встречной полосе движения. Пострадавшему помогли другие автомобилисты. Его транспортное средство также повредилось.

Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются, полицией проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель протаранил припаркованные машины на Маршала Казакова. После ДТП молодой человек собирался скрыться, однако его поймали прохожие.

Фото: Piter.TV