  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Октябрьской набережной автомобилист перевернулся после попытки обгона
Сегодня, 15:29
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Октябрьской набережной автомобилист перевернулся после попытки обгона

0 0

Пострадавшему помогли другие водители.

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием лихача. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

На Октябрьской набережной ночью 1 сентября водитель иномарки RAV перевернулся несколько раз, пытаясь обогнать попутную машину по встречной полосе движения. Пострадавшему помогли другие автомобилисты. Его транспортное средство также повредилось. 

Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются, полицией проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель протаранил припаркованные машины на Маршала Казакова. После ДТП молодой человек собирался скрыться, однако его поймали прохожие. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии