На Октябрьской набережной автомобилист перевернулся после попытки обгона

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием лихача. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
На Октябрьской набережной ночью 1 сентября водитель иномарки RAV перевернулся несколько раз, пытаясь обогнать попутную машину по встречной полосе движения. Пострадавшему помогли другие автомобилисты. Его транспортное средство также повредилось.
Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются, полицией проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель протаранил припаркованные машины на Маршала Казакова. После ДТП молодой человек собирался скрыться, однако его поймали прохожие.
