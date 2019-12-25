На трассе "Петербург — Огоньки" в аварии пострадали четверо

Движение на участке автодороги было полностью перекрыто, вводился реверс.

В Выборгском районе Ленобласти утром 26 декабря произошло ДТП с пострадавшими. Как рассказали в МЧС России, на 1-м километре трассы "Петербург — Огоньки" столкнулись два легковых автомобиля.

На место выехала дежурная смена 109-й пожарной части областной Государственной противопожарной службы. Движение на участке автодороги было полностью перекрыто, вводился реверс. Пострадали четыре человека, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

МЧС России призывает водителей к строжайшему соблюдению правил дорожного движения, выбору безопасной скорости, соответствующей дорожным и погодным условиям, и напоминает о недопустимости выезда на полосу встречного движения! Пресс-служба МЧС

Ранее на Piter.TV: микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в Кингисеппе.

Фото: пресс-служба МЧС России