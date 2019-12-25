  1. Главная
Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в Кингисеппе. Пострадал пассажир
На месте работал личный состав 124-й пожарной части Кингисеппского отряда.

В Кингисеппе на Сланцевском шоссе произошло ДТП с микроавтобусом. Есть пострадавший, рассказали в ГКУ "Леноблпожспас". 

Утром 26 декабря водитель Hyundai Starex не справился с управлением и съехал в кювет с последующим переворотом на бок. Одного человека госпитализировали в городскую больницу, травмы получил пассажир. На месте работал личный состав 124-й пожарной части Кингисеппского отряда. По факту аварии проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на шоссе Революции произошло серьезное ДТП с двумя "легковушками". Иномарка Kia снесла остановку и сбила столб после столкновения с машиной Skoda. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

