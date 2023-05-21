В Тосненском районе столкнулись Geely и Toyota, есть пострадавший

Спасатели транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи.

В Тосненском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом рассказали 1 ноября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно выезжала на ликвидацию последствий аварии сегодня днем. На пересечении трасс А-120 и М-10 столкнулись машины Geely и Toyota, пострадал человек в Geely.

Спасатели транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи. Кроме того, было проведено отключение АКБ авто.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти