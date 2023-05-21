  1. Главная
В Тосненском районе столкнулись Geely и Toyota, есть пострадавший
Сегодня, 15:50
Спасатели транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи.

В Тосненском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом рассказали 1 ноября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно выезжала на ликвидацию последствий аварии сегодня днем. На пересечении трасс А-120 и М-10 столкнулись машины Geely и Toyota, пострадал человек в Geely. 

Спасатели транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи. Кроме того, было проведено отключение АКБ авто. 

Ранее на Piter.TV: полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с затонувшей машиной в Лужском районе. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

