В Тихвине 17-летняя девушка попала под колеса автобуса

Подростка госпитализировали в больницу.

В Тихвинском районе студентка промышленно-технологического техникума имени Лебедевой оказалась под колесами автобуса. По информации Piter.tv, 17-летняя девушка получила травмы, когда переходила через дорогу по пешеходному переходу.

За рулем общественного транспорта находился 63-летний житель региона. Инцидент произошел у дома № 1 по Южной объездной дороге.

Пострадавшую доставили в "Тихвинскую МБ". Медики диагностировали у пациентки сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом стенки челюстной пазухи. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе отчим несколько месяцев насиловал свою падчерицу.

Фото: Piter.tv