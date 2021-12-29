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В Тихвине 17-летняя девушка попала под колеса автобуса
Сегодня, 10:29
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В Тихвине 17-летняя девушка попала под колеса автобуса

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Подростка госпитализировали в больницу.

В Тихвинском районе студентка промышленно-технологического техникума имени Лебедевой оказалась под колесами автобуса. По информации Piter.tv, 17-летняя девушка получила травмы, когда переходила через дорогу по пешеходному переходу. 

За рулем общественного транспорта находился 63-летний житель региона. Инцидент произошел у дома № 1 по Южной объездной дороге. 

Пострадавшую доставили в "Тихвинскую МБ". Медики диагностировали у пациентки сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом стенки челюстной пазухи. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе отчим несколько месяцев насиловал свою падчерицу.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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