В Сланцах в ДТП тяжелые травмы получили трое мужчин

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В Сланцевском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором тяжелые травмы получили трое мужчин. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, 1 июня около 22:38 на улице Сиженская у дома 40, водитель Kia Picanto – мужчина 1969 года рождения съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и два его пассажира – мужчины на вид 30-35 лет. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

В Ленобласти водитель Kia насмерть сбил девушку и скрылся.

Фото: pixabay