В Сланцах в ДТП тяжелые травмы получили трое мужчин

В Сланцевском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором тяжелые травмы получили трое мужчин. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
По предварительной информации, 1 июня около 22:38 на улице Сиженская у дома 40, водитель Kia Picanto – мужчина 1969 года рождения съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и два его пассажира – мужчины на вид 30-35 лет. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
В Ленобласти водитель Kia насмерть сбил девушку и скрылся.
Фото: pixabay
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