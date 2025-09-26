В аварии в Шушарах с "легковушкой" и фургоном пострадали двое

Авария произошла вечером 25 сентября, машина Alfa Romeo перевернулась.

В Шушарах на перекрестке Николаевского и Кранового проездов столкнулись легковой и грузовой автомобили. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вечером 25 сентября, машина Alfa Romeo перевернулась. Травмы получили ее 31-летний водитель и пассажирка в возрасте 23 лет. Их состояние оценили как тяжелое.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

