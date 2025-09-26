  1. Главная
Сегодня, 9:58
В аварии в Шушарах с "легковушкой" и фургоном пострадали двое

Авария произошла вечером 25 сентября, машина Alfa Romeo перевернулась.

В Шушарах на перекрестке Николаевского и Кранового проездов столкнулись легковой и грузовой автомобили. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Авария произошла вечером 25 сентября, машина Alfa Romeo перевернулась. Травмы получили ее 31-летний водитель и пассажирка в возрасте 23 лет. Их состояние оценили как тяжелое. 

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Купчино автобус врезался в остановку. Предварительно, никто не пострадал. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

